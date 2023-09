Nasce InTO Cinema, la piattaforma virtuale del Museo del Cinema di Torino è uno spettacolo senza precedenti

Il Museo del Cinema di Torino allarga i propri orizzonti: è stata lanciata ufficialmente questa mattina, infatti, InTO Cinema, la nuova piattaforma virtuale dove il pubblico potrà usufruire di contenuti esclusivi ed inediti. Il progetto è stato realizzato grazie al bando Switch di Compagnia di San Paolo in collaborazione con il partner tecnologico Piemonte Innova, oltre a SwitchUp ed Ex Idea.

Obiettivo: ampliare il pubblico del Museo

Il nuovo portale (che, almeno per il momento, sarà gratuito), permetterà di ampliare il pubblico del Museo dando la possibilità a tutti di seguire masterclass così come corsi di formazione, presentazioni e conferenze stampa, oppure guardare film d'archivio e interviste a protagonisti del mondo del cinema, oppure ancora a partecipare a tour virtuali di mostre passate: “Il nostro obiettivo - sottolinea il presidente Enzo Ghigo – è quello di avvicinare le persone al cinema e lo faremo allargando in senso orizzontale tutte le attività del museo e sfruttando tutte le interazioni possibili che possono essere intraprese con l'arte cinematografica”.

La struttura di InTO Cinema

InTO Cinema sarà suddivisa in 4 sezioni: formazione, eventi, sala virtuale, esperienze e mostre: “Con la piattaforma - dichiara il direttore Domenico De Gaetano – vogliamo rendere fruibile il mondo del cinema e le attività del nostro museo a più persone possibili, non solo in Italia ma anche nel mondo. Uno sguardo particolare verrà rivolto anche alle attività educative”.