Venaria, al via il rinnovo dei permessi per chi passa nella Ztl del centro storico

In prossimità delle scadenze dei pass ZTL del centro storico di Venaria Reale, si informano i cittadini, i commercianti e tutti gli aventi diritto, che è possibile procedere con le richieste di rinnovo, a partire dal quinto giorno precedente la data di scadenza, attraverso il seguente indirizzo internet https://www.comune.venariareale.to.it/it/page/ztl-zona-traffico-limitato-centro-storico, consultando la voce Servizio online autorizzazioni Z.T.L..

I nuovi permessi emessi, che rimangono totalmente gratuiti, avranno validità per due anni, ovvero fino al 2025.

Dopo aver inserito le proprie credenziali di accesso per entrare nel portale tramite E-MAIL, CIE o SPID, sarà sufficiente cliccare sull'icona presente nella colonna "Rinnova" e procedere con l'aggiornamento dei dati. La procedura di rinnovo prevede l'inserimento automatico dei dati immessi nella precedente richiesta di permesso (compresi gli allegati già caricati), ma qualunque dato (tipologia veicolo, componenti famiglia, allegati, ecc.) è modificabile in fase di compilazione.

Per coloro che non potessero procedere al rinnovo via web, è possibile contattare la società Gesin e ricevere assistenza, nei seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30, telefonando ai numeri: