Schlein a Brandizzo tende la mano alla maggioranza: “Collaboriamo perché non si muoia più sul lavoro” [VIDEO]

Maggioranza e opposizione insieme, unite per fermare la piaga delle morti sul lavoro. E’ questo il messaggio che Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha voluto lanciare durante la sua visita a Brandizzo. Un mazzo di fiori di fronte alla stazione

Schlein ha depositato un mazzo di fiori ai piedi di quella stazione dove due settimane fa cinque operai hanno perso la vita, travolti da un treno: “Abbiamo voluto portare un pensiero, un omaggio alle vittime della strage di Brandizzo e una vicinanza ai loro famigliari. Credo che la politica e le istituzioni debbano fare molto di più e con urgenza per questa strage quotidiana: non è possibile che ci sia qualcuno che esce di casa la mattina per lavorare e non rientra la sera”. “Si può e deve investire di più sulla formazione, sicurezza, prevenzione, responsabilizzazione delle aziende. Su come utilizzare nuove tecnologie di blocco e controllo per rendere più sicuro il lavoro” ha ribadito la segretaria del Pd. La mano tesa alla maggioranza

Poi la mano tesa alla maggioranza, anche per seppellire quell’ascia di guerra che nelle scorse ore aveva portato ad alzare i toni, con accuse reciproche di inadeguatezza e sciacallaggio: “Si deve fare uno sforzo maggiore per l’assunzione di personale in grado di fare i controlli adeguati sulla sicurezza: noi ci saremo, siamo disponibili a collaborare con la maggioranza su iniziative che vadano in questa direzione, cogliendo le parole importanti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella”. "Collaboriamo per dire basta morti sul lavoro"