Quindici anni fa l'incendio del Castello di Moncalieri: due giornate studio per ricordare

In occasione del quindicennale dell'incendio del torrione est del Castello di Moncalieri, la Direzione regionale Musei Piemonte del Ministero della cultura promuove due giornate di studi nei venerdì 22 e 29 settembre 2023, in orario 15.00-19.00, per ripercorrere quelle che furono le fasi dell'emergenza, i restauri condotti e le prospettive di valorizzazione, passate e future.

L’iniziativa, dal titolo Il Castello di Moncalieri a 15 anni dall’incendio del torrione est (2008-2023), prevede nella prima sessione di venerdì 22 settembre un focus su L’incendio e gli interventi in emergenza: i relatori illustrano gli istanti successivi allo scoppio dell’incendio, descrivendo le sinergie che furono avviate per la gestione delle criticità, le operazioni di censimento delle collezioni d’arte e gli interventi di restauro messi in atto in emergenza per salvare il patrimonio del Castello.

La seconda sessione di venerdì 29 settembre è dedicata invece a Il restauro e la valorizzazione, ponendo al centro le metodologie adottate negli interventi di restauro conservativi e il progetto di allestimento evocativo realizzato grazie all’utilizzo di teli in PVC atossico, fabbricati su misura, prodotti dall’azienda francese Barrisol. Chiude la giornata uno sguardo sugli obiettivi, raggiunti e da realizzarsi, in materia di valorizzazione.

Al termine di entrambi gli appuntamenti segue una visita speciale all’Appartamento di Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide, a cura dell’Associazione “Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri”, e la proiezione di filmati e documentazioni inedite.

Il convegno è inserito nel piano formativo dell’Ordine degli Architetti di Torino e la partecipazione attestata è soggetta all’attribuzione dei crediti per l’assolvimento degli obblighi formativi professionali.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria. Per ulteriori info: drm-pie.moncalieri@cultura.gov.it