Frecce Tricolori, il dolore di San Francesco al Campo: lutto cittadino il giorno dei funerali della piccola Laura

Un incontro di preghiera questa sera in parrocchia e poi lutto cittadino nel giorno dei funerali. Così, spiega il sindaco di San Francesco al Campo, Diego Coriasco, la comunità si prepara a ricordare Laura, la bimba di 5 anni che ieri ha perso la vita nell’incidente che ha coinvolto l’auto su cui viaggiava con i genitori e il fratellino dopo lo schianto di un velivolo delle Frecce Tricolori.

“Conosco bene la famiglia e spero di riuscire presto ad andare a incontrare il papà che ho saputo è stato dimesso dall’ospedale qualche ora fa - ha aggiunto - tutta la comunità è sgomenta e provata per quello che è accaduto”.

Il dolore della famiglia Origliasso è racchiuso in una villetta a due piani di mattoni rossi con le tende a righe gialle e bianche, circondata da un prato protetto da siepi e alberi. Il papà Paolo, dopo una notte in osservazione in ospedale per le ustioni riportate nel tentativo di estrarre Laura e il fratellino dall’auto e una visita al figlio dodicenne, ricoverato anche lui per ustioni ma non in pericolo di vita, è arrivato a casa dove ad attenderlo c’erano i genitori e un via vai continuo di parenti e amici, accolti da una nonna che sul volto porta i segni di un dolore immenso.

La mamma Veronica, invece, è ancora ricoverata in ospedale per decisione del chirurgo plastico, a poche centinaia di metri da dove è ricoverato anche il suo bambino più grande che ieri non ha voluto abbandonare finché non ha ricevuto rassicurazioni sulle sue condizioni (oggi il bambino, 12 anni, si sarebbe risvegliato con ustioni sul 30% del corpo).

Intanto, mentre sul luogo dell’incidente continuano i rilievi dei carabinieri che stanno raccogliendo i reperti sparsi a seguito dell’impatto e qualcuno poco distante dal luogo della tragedia, proprio dove un filo di nylon bianco e rosso delimita l’area oltre la quale possono addentrarsi solo gli addetti ai lavori, ha deposto un mazzo di fiori bianchi con due fiocchetti rosa, a distanza c’è il mesto peregrinare di chi vuole rendersi conto di persona di quello che è accaduto e dopo aver sostato per qualche minuto, si allontana scuotendo la testa. In paese, poco più di 4mila abitanti, la domenica è passata silenziosa tra il sole ancora caldo e strade per lo più deserte se si fa eccezione per la piccola folla di giornalisti e video operatori che si aggiravano alla ricerca di testimonianze.

E così i primi a ricordare Laura sono Nadia, la titolare del bar dove la piccola era solita andare a comprare con la mamma il ghiacciolo all’arancia all’uscita da scuola materna e il marito Stefano che di tanto in tanto le da’ una mano. “Una bimba carina, simpatica, sempre sorridente”, sottolineano Nadia e il marito ricordando che “era solita sedersi al tavolino e consumare il suo gelato”. "Quella accaduta ieri - aggiunge - è una tragedia per tutta la comunità perché lungo quella strada ci passiamo tutti, anche più volte al giorno, poteva capitare a chiunque”.

“Non ho parole per quello che è accaduto - aggiunge Dario Barbiso, consigliere comunale a amico del papà di Laura - siamo tutti sconvolti, è una cosa che non doveva succedere. Conosco il papà, abbiamo anche giocato a pallone insieme qualche volta, ma non trovo il coraggio di chiamarlo”.

“È un momento drammatico per tutti - gli fa eco Marzia Remondino, coordinatrice della scuola frequentata dalla piccola - ora stiamo mettendo insieme i pezzi per prepararci a domani quando incontreremo i compagni di Laura. Cosa diremo? Ancora non lo sappiamo, è difficile, certo troveremo il modo di ricordarla”.