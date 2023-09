Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 17 settembre

GRANDI EVENTI

INCLU-Sì, IL FESTIVAL DI PAIDEIA

Da giovedì 14 a sabato 16 settembre

Un grande evento dedicato alla disabilità, ideato e organizzato da Fondazione Paideia, che alternerà momenti di talk e informazione a spazi dedicati a laboratori, sport, intrattenimento e gioco. Saranno tre giorni di incontro, confronto e riflessione per raccontare storie, condividere strumenti, individuare bisogni e sfide emergenti, con il sostegno di personalità del mondo della musica, dello sport, della cultura e dello spettacolo. Tanti i temi da affrontare: dalla famiglia, alla scuola, al lavoro… con un’attenzione particolare ai ruoli, preziosi e difficili, del caregiver e dei siblings, fratelli e sorelle di persone con disabilità. Il Festival apre giovedì 14 con il concerto di CARMEN CONSOLI alle 21 in teatro (info qui). Moltissimi gli ospiti che si alterneranno sullo stesso palco dal giorno successivo per portare la loro voce e la loro esperienza, tra questi la sociologa Chiara Saraceno, l’autore e presentatore televisivo Piero Chiambretti, l’attore Paolo Ruffini, la scrittrice Enrica Tesio, la giornalista Fiamma Satta, la direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino Annalena Benini, l'ex allenatore della Nazionale italiana di volley Mauro Berruto e Carlotta Gilli, campionessa di nuoto paralimpico.

INFO: Teatro Carignano e piazza Carlo Alberto, web fondazionepaideia.it SET IN SCENA

Da venerdì 15 a domenica 17 settembre, ore 21

Venerdì l'appuntamento è con ELIO in “Ci vuole orecchio”: l'artista rivisita, reinterpreta e "ricanta" Enzo Jannacci attraverso uno spettacolo nella coloratissima scenografia disegnata da Giorgio Gallione.

Sabato, LUCA BARBAROSSA e STEFANO MASSINI in “La Verità, vi prego, sull’amore”: una serata all'insegna dell'amore vissuto frainteso, ferito, tradito, idealizzato, spietato, in cui le storie si intrecciano alle canzoni d'autore.

Domenica spazio a NERI MARCORÈ: insieme alla sua Live Band porterà in scena “Gaber monologhi e canzoni”, per far rivivere lo spirito, lo stile e il pensiero più attuale che mai del Signor G, inventore di una forma artistica originale quale è il teatro-canzone.

INFO: Sporting, Stadio del Tennis, corso Agnelli 67A, info www.ticketone.it e www.mailticket.it



CONCERTI MEG - VESUVIA IN TOUR Venerdì 15 settembre ore 22 Artista senza tempo e senza età con un pop elettronico futuristico e sofisticato tutto suo, Meg sarà protagonista con il nuovo tour "Vesuvia". La regina della scena alternativa elettronica italiana conferma ancora una volta il suo indiscusso talento, la sua grandissima sensibilità e la sua voglia di mettersi sempre in gioco esplorando costantemente nuovi mondi sonori. Un vero inno alla vita, un’esortazione a danzare in suo onore per renderle omaggio e cantarla, nonostante tutte le avversità. Ospite della serata anche il cantautore torinese Liede, in apertura di concerto con i brani del suo ultimo lavoro, "Testacoda", uscito lo scorso gennaio 2023. INFO: Hiroshima Mon Amour, Via Bossoli 83, biglietti www.mailticket.it





MOSTRE

BODY WORLDS VITAL

Da venerdì 15 settembre 2023 al 14 gennaio 2024

Gunther von Hagens, inventore del processo di plastinazione, e la curatrice Angelina Whalley, medico e designer concettuale, presentano la nuova mostra che celebra il potenziale del corpo umano, sia statico sia in movimento, attraverso presentazioni estetiche della sua forma impeccabile e delle sue complesse funzioni. Con autentici corpi umani e avvincenti installazioni multimediali, il percorso illustra il corpo in salute, sofferenza e malattia, offrendo un confronto tra corpi sani e corpi che hanno ceduto a una serie di malattie e condizioni mediche, con l’obiettivo di istruire il visitatore e ispirarlo ad uno stile di vita sano ed equilibrato.

INFO: Sala degli Stemmi, Stazione di Porta Nuova

VENARIA BRICKFEST

Sabato 16 settembre ore 14.30-20, Domenica 17 Settembre ore 10-18.30

Prima edizione dell'evento dedicato ai famosi mattoncini. Saranno esposte intere città ricche di monumenti, stazioni ferroviarie, luna park, ponti e strutture sportive, insieme a riproduzioni di ambienti che promettono di far viaggiare i visitatori nel mondo della musica e del cinema. La mostra si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti del genere, ma anche per famiglie e curiosi, ed è l'occasione ideale per esplorare un mondo affascinante fatto di creatività e precisione.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, link qui





CINEMA

FESTIVAL 8 AMBIENTE

Da giovedì 14 settembre al 2 novembre, ogni giovedì sera ore 20.45

Prima edizione della rassegna di film in cinque serate gratuite per sensibilizzare alla sostenibilità. Un ciclo di cinque documentari in difesa dell’ambiente, organizzato dall’associazione Triciclo OdV, animerà tre quartieri della Circoscrizione 8 (Nizza Millefonti, Lingotto e San Salvario) con proiezioni gratuite e momenti di dibattito conclusivi insieme a registi ed esperti.Primo appuntamento, giovedì 14 settembre, presso la sala della CdQ San Salvario con la proiezione del film "Seme del futuro" di Francesca Frigo.

INFO: Prenotazioni su https://bit.ly/iscrizione-festival8, INFO SU www.triciclo-odv.org





