Teatro, il Concordia di Venaria punta su tradizione e linguaggi innovativi: e ai grandi nomi affianca artisti emergenti

Al Teatro Concordia l’innovazione dei linguaggi teatrali, che si sperimenta anche attraverso produzioni inedite, si affianca agli spettacoli più tradizionali. I grandi nomi, tra cui Alessandro Haber, Gene Gnocchi, Carlo Lucarelli, Ginevra Di Marco, Pif, Giacomo Poretti, Paola Turci, Ettore Bassi, Chiara Francini, Andrea Pennacchi, Peppe Servillo, Vanessa Scalera, Remo Girone, Paolo Cevoli, si alternano agli artisti emergenti. La musica, la lirica, la prosa, la stand up comedy, la danza e il circo contemporaneo si incrociano con il teatro in una multidisciplinarietà delle proposte artistiche che è la cifra stilistica della Fondazione via Maestra che, grazie al supporto e sostegno della Città di Venaria Reale, gestisce dal 2008 il Teatro Concordia.