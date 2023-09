Usura ed estorsione, la Dia e la Gdf sequestrano 400mila euro a un ex imprenditore ora in pensione

VIveva da nababbo, anche se in realtà le sue dichiarazioni dei redditi raccontavano una condizione economica decisamente più povera. Ma alla fine la Dia, Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia di Finanza di Torino hanno sequestrato beni per quasi 400mila euro a un ex imprenditore, ora in pensione, già pregiudicato e che operava nelle zone di Torino e Asti.



Alle spalle, infatti, l'uomo aveva una lunga storia di reati che spaziavano dall'usura all'estorsione. Attività che evidentemente gli avevano consentito di accumulare beni decisamente superiori a quelli su cui poi aveva pagato le tasse. Le forze dell'ordine hanno così posto i sigilli a 4 beni immobili, un'auto e circa 18mila euro in contanti. Il tutto al termine di indagini coingiunte che hanno convinto il Tribunale di Torino a emettere il decreto di confisca.



A carico dell'uomo, inoltre, è stata disposta la misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni.