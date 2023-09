Edilizia scolastica, lavori di ristrutturazione all’istituto tecnico industriale Olivetti di Ivrea

La Città metropolitana di Torino sta completando una serie di interventi di sostenibilità ambientale all’interno dell’Istituto d’istruzione scolastica Camillo Olivetti di Ivrea per un importo di circa 700mila euro finanziati dall’Unione Europea tramite il fondo Next Generation EU.



I lavori principali nell'Istituto tecnico industriale in via Colle Bellavista hanno riguardato il rifacimento completo di alcuni servizi igienici, necessario sia perché gli impianti erano datati, sia per riconfigurare la distribuzione degli spazi e per incrementare il numero di WC disponibili per disabili. Per rispondere al requisito di produrre un limitato impatto ambientale, i nuovi servizi igienici sono stati dotati di cassette di risciacquo e rubinetterie a basso consumo idrico. Installate anche le lampade a led.



Inoltre, nell’edificio principale alcuni locali sono stati dotati di nuovi serramenti in alluminio a taglio termico, in grado di limitare le dispersioni di calore nei mesi invernali, e sono state sostituite le vecchie lamiere grecate sulla copertura.

L’attenzione alla sostenibilità ambientale ha riguardato anche la provenienza dei materiali adottati, realizzati con una componente di materiale riciclato. Sono state anche ripristinate le parti ammalorate in corrispondenza della rampa dell’ingresso principale dell’istituto.