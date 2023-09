Impiccato perché partigiano: corso Vinzaglio celebra Ignazio Vian con una nuova targa

Catturato il 19 aprile del 1944, detenuto e torturato per tre mesi al carcere 'Le Nuove' di Torino, impiccato al platano di Corso Vinzaglio il 22 luglio. La storia del comandante partigiano Ignazio Vian inizia nelle fila dell'esercito italiano come sottotenente a Boves, in provincia di Cuneo. Anche da alleato dei nazisti manifestò già orrore per le crudeltà dell'esercito tedesco, che lo portarono a organizzare un gruppo di resistenza nel cuneese dopo l'armistizio del '43.