"Cos'è l'uomo?". Una mostra fotografica di Daniele Solavaggione racconta i 30 anni del Banco Alimentare [FOTO e VIDEO]

Dagli Asili notturni di via Ravenna, dove si ospitano anche gli animali domestici e si assicurano anche le cure dentali al Caat, alle porte di Torino, dove viene raccolto il cibo. E poi l'opera Pia Barolo dove si fa formazione e le strutture a Bra, dove vengono coltivate le verdure, fino alle mense. Tutto questo è "Cos'è l'uomo, perché te ne curi?" , la mostra fotografica ospitata in Piazza Dei Mestieri che racconta l'attività del Banco Alimentare attraverso le foto di Daniele Solavaggione , fotogiornalista e socio dell'agenzia Reporters.

Una storia lunga 30 anni

"Il Banco Alimentare taglia il traguardo dei 30 anni - dice Salvatore Collarino, presidente del Banco Alimentare - e siamo entrati in contatto con Daniele Solavaggione, che si era spesso dedicato al mondo dei senzatetto. Abbiamo voluto evidenziare non solo la faccia drammatica, ma anche come la società civile cerca di dare una risposta ai bisogni".