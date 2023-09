Grugliasco, proseguono i lavori di sfalcio del verde nei parchi e giardini pubblici

Proseguono le lavorazioni di sfalcio dell'erba delle aree verdi dislocate su tutto il territorio comunale di Grugliasco nei parchi, giardini pubblici e scolastici, aree cani, cigli stradali. Ecco la programmazione fino al 30 settembre.

Si precisa che la manutenzione delle aree verdi procede come di consueto, con uno sfalcio dell'erba ogni mese circa (nel periodo primaverile/estivo). I continui eventi meteorici importanti avvenuti negli ultimi mesi e le elevate temperature hanno portato ad un accrescimento anomalo dell'erba. Inoltre, ci sono stati dei rallentamenti delle attività, rispetto alla programmazione, dovuti alla necessità di abbattere molte piante morte a causa del precedente periodo di siccità.

Ecco l'elenco delle aree di intervento:

Manutenzione ordinaria e straordinaria Lotto II - (ditta AGRISERVIZI) - SFALCIO ERBA 2023

Via Vittime della Shoah

Viale Radich (aiuole area cani e incolto)

Via Napoli (aiuole)

Via Podgora aiuole

Via Vandalino aiuole

Via Quenda giardino

Caserma Carabinieri

Borgo Bastioni

Vinci ovest Giardino e aiuole

Via Leonardo da Vinci aiuole Borri-La Salle

Via Olmetto (Parcheggio)

Via Leonardo da Vinci (aiuole giardini e cigli)

Via Palli – Via Colombo – Via Cantore - Via Baracca: Giardini e aiuole

Via Baracca incolto ex ATC

Via M.Polo – Via N.Sauro : aiuole e spartitraffico

Villa Claretta

Parco Champagnat

Area verde Str.Pronda ed area cani

Aiuole corso Tirreno presso sottopasso

Via Quarto dei Mille giardini e cigli

Strada Antica di Grugliasco :aiuole e cigli

Via Leopardi aiuole

Via Marzabotto giardini e aiuole

Borgata Lesna (aiuole spartitraffico e area cani incolti)

Via Alberto Sordi (aiuole spartitraffico pista ciclabile e cigli)

Bagnature fioriture Monumenti e Cippi

Bagnamento nuove messe a dimora

Interventi programmati sulle alberate

Manutenzione ordinaria e straordinaria Lotto I – (ditta GREEN LINE di BELTRAMO Giovanni) - 5° SFALCIO ERBA 2023

AREE DI INTERVENTO

Parco Aldo Moro di Via Olevano angolo Corso Cervi

Giardino “Bongiovanni tra Via Olevano, Via F.lli Bandiera e Corso M. L. King

Giardino Mia Martini di Via F.lli Bandiera

Area cani di Via F.lli Bandiera

Aiuole di C.so M. L. King

Parcheggi presso rotatoria tra Corso M.L. King e Corso Cervi

Via del Molino

Aiuole parcheggio Via San Firmino

Giardino di Via San Firmino

Rotatoria Via Perotti/Corso F.lli Cervi/Via del Molino

Aiuole da rotaria Via Perotti/Corso F.lli Cervi/Via del Molino

Coso F lli Cervi da Via Perotti a Via Rivalta

Rotatoria e contorno tra Corso F.lli Cervi/Via Cotta/Via Lucio Battisti

Ciglio stradale Via Rivalta da rotatoria a Corso Allamano

Aiuole Corso F.lli Cervi/Via Rivalta/Via Lucio Battisti

Aiuole e ciglio stradale Via Lucio Battisti da Via Cotta a Via San Martino

Rotatoria di Via Lucio Battisti (fronte supermercato)

Aiuole e ciglio stradali Via Lucio Battisti da Via San Martino a Via Leonardo Va Vinci

Rotatoria tra Via Lucio Battisti e Via San Martino

Rotatoria tra Via Lucio Battisti e Via Leonardo Da Vinci

Aiuole e ciglio stradale tra Via Lucio Battisti e Via Leonardo Da Vinci

Rotatoria tra Via Lucio Battisti e Strada del Gerbido

Aiuole e cigli stradali di Strada del Gerbido, da Via Leonardo Da Vinci a Corso Allamano

Area verde fronte campo golf str.Gerbido

Parcheggio Strada Gerbido presso orti urbani

Aiuole pista ciclabile Strada del Gerbido

Pista ciclabile di Strada del Gerbido (da Strada del Gerbido a Corso Allamano)

---------------------------------

(6° SFALCIO ERBA 2023)

Parco Kimberley di Via Crea

Giardino Eunice Kennedy, di Via Allason (confine con Torino)

Rotatoria Via Crea/Corso Salvemini

Via Crea Gard rail lato campi

Via Crea banchina lato incolto

Aiuole Via Crea (da Corso Salvemini a Via Moncalieri)

Rotatoria Via Crea/Via Moncalieri

Aiuole Via Crea (da Via Moncalieri a Via Allason)

Rotatoria Via Crea/Via Allason

Strada del Barocchio da Via Crea a Strada del Gerbido (banchina stradale e cigli)

Strada del Barocchio da Via Crea Corso Allamano (cigli)

Via Moncalieri (aiuole parcheggio civ. 29-35)

Via Moncalieri (bordo stradale/marciap. civ. 16-30)

Piazzetta Andrea Camilleri (parcheggio Via Don Borio angolo Via Moncalieri)

Parcheggio Via Moncalieri angolo Via Corti

Piazzale di Via Moncalieri (fronte civ n. 128)

Angolo Via Don Borio

Area verde di Via Corti

Giardino tra Via Cordero e Via Crea

Scuola dell’infanzia "Casalegno", di Via Maria Cordero 10 (solo parti libere dal cantiere)

Aiuole controviale Corso Allamano, presso civici 48-60-66-70-72

Aiuole Via Indipendenza

Aiuole Via Aurelio Ceresa

Aiuole Via Maestri del Lavoro

Aiuole Via Nuccio Bertone

Rotatoria Via Nuccio Bertone/Via San Paolo

Aiuole Via della Libertà

Via Alfieri Maserati

Via Primo Levi

Via Cumiana

Aiuole e spartitraffico di Via San Paolo compreso parcheggio civ. 87

Via Lidice tratto erba con tigli da San Paolo al fondo della via

Banchina Viale Lidice da Strada del Portone a Via San Paolo compreso parcheggio civ. 37

Controviali C.so Allamano da cavalcavia fino a Strada del Gerbido

Aiuole Corso Allamano presso civico 34

marciapiedi inerbiti di Corso Allamano

Via Rivalta