Borgo Rossini, proseguono i lavori per la nuova palestra GoFit: totalmente sventrato l'ex Mercato dei Fiori

Uno dei più importanti cantieri di Borgo Rossini e dell'intero territorio della Circoscrizione 7 di Torino sta proseguendo: stiamo parlando dell'intervento di riqualificazione attualmente in corso all'ex Mercato dei Fiori, che dopo anni di chiusura presto ritornerà alla vita.

I lavori

Nell'area compresa tra corso Brescia, via Perugia e corso Palermo sorgerà, come noto da tempo, una palestra della catena GoFit: i lavori hanno portato allo sventramento totale della struttura e alla recinzione di tutto il perimetro, compreso il parcheggio sul lato anteriore; ridotto, di conseguenza, anche lo spazio di attesa per chi deve accedere al vicino Ufficio Immigrazione della Questura.

La nuova palestra

La nuova palestra sta dunque per prendere forma, come nelle intenzioni dello studio Base che l'ha progettata: “La prima parte – si legge sul sito web – prevede la bonifica dall'amianto e la demolizione di alcune parti dell'edificio, lasciando a nudo le strutture principali. La seconda fase, invece, sarà volta al miglioramento sismico e alla realizzazione della nuova costruzione con facciate rivisitate in chiave moderna valorizzando le strutture a onda originarie e adeguate ai nuovi standard normativi”.