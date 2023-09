Arriva il Vata Festival a San Gillio

L’evento inizierà alle 10 con il saluto di benvenuto da parte delle autorità e proseguirà fino alle 19 con il Patrocinio del Comune di San Gillio e in collaborazione con la Pro Loco Sangilliese. Il Vata Festival è una giornata all’insegna del benessere, della gioia, della creatività e della cultura. Un’occasione per praticare discipline olistiche e per conoscere nuove realtà e prodotti artigianali.

Il Festival prende il nome da Vata che significa Energia Vitale, ciò che sempre fluisce. Vata è considerato il Re dei Dosha e sta alla base della sensazione di equilibrio fisico e mentale.

Per raggiungere questo bilanciamento è però necessario rivolgere la giusta attenzione a Corpo, Mente e Spirito. Per questa ragione, il Vata Festival è suddiviso in aree tematiche, ognuna dedicata al riequilibrio di una parte del sé.

Nell’area dedicata all’Energia, si entra nel mondo dei registri akashici, della Cristalloterapia, del Reiki, dello Yoga, della numerologia, della divinazione, bio-rebalancing, biodanza, danza meditativa, life coach, massaggio kahuna, massaggio con rebozo, shiatsu, riflessologia plantare, massaggio metamerico e metamorfico, viscerale emozionale, facciale, pranic healing ed esperienze sensoriali con campane tibetane e gong, terapie sonore utili per abbassare il livello di stress e allontanare i pensieri negativi. Si potrà aderire a laboratori per adulti e bambini e a trattamenti benessere di gruppo o individuali.

Nell’area Creatività, l’evento ospita gli artigiani e i loro prodotti esclusivi, oggettistica e strumenti musicali, mentre nella zona Espressione della parola editori e autori avranno la possibilità di presentare le loro opere. Il benessere inizia dalla cura dell’anima, ma passa anche attraverso il corpo; pertanto, si potranno gustare prodotti tipici provenienti da piccole aziende nell’area Gioia.

In armonia con l’anima vitale del Festival, nel pomeriggio si svolgerà tra ghironde, cornamuse, flauti, tamburi e danze coinvolgenti il concerto dei Lou Dalfin – la Quimera.

Il Vata Festival è una giornata che si propone di unire gioia, convivialità, cultura e creatività all’insegna del benessere psicofisico per crescere insieme in armonia.

