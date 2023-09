Il Comune di Ivrea rilancia l'allarme tribunale: "Organico sottodimensionato, si rischia la paralisi della giustizia"

"Le carenze del Tribunale di Ivrea sono note all'Amministrazione che fin dal suo insediamento sta mantenendo continui rapporti con il Presidente e con la Procuratrice", dichiara il Comune di Ivrea, dando seguito all'allarme lanciato dal pg Francesco Saluzzo nei giorni scorsi, a seguito della tragedia di Brandizzo.

"Ci sono problemi di spazi e di archivio sui quali si stanno immaginando soluzioni tecniche per abbattere al minimo le spese. Senza ombra di dubbio i problemi più gravi sono quelli legati al personale, in particolar modo quello amministrativo, il Comune di Ivrea sta già provvedendo da anni all'integrazione con appositi comandi e distacchi, ma la carenza rispetto alla pianta organica è tale da vanificare lo sforzo, anche economico, che stiamo sostenendo", viene fatto notare.

"Per queste ragioni si è ritenuto opportuno agire nei confronti delle istituzioni superiori, rafforzando gli appelli al Ministero della Giustizia, ma anche avviando canali di interlocuzione con la Città Metropolitana di Torino; nei prossimi giorni si terranno incontri che confidiamo possano essere l'occasione per trovare soluzioni parziali al problema che per essere risolto necessita ovviamente di un intervento diretto del Ministero", fa sapere il Comune di Ivrea.

"Siamo consapevoli del fatto che non si tratti di una competenza diretta del Comune di Ivrea, ma riteniamo che il Tribunale sia una risorsa per tutto il Canavese, sia in termini economico-occupazionali, sia per la sicurezza ed il controllo del territorio. Per questi motivi daremo il nostro contributo per provare a risolvere il problema senza nasconderci dietro lo steccato della competenza amministrativa", conclude la nota del Comune.