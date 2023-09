L'hub migranti in via Traves unisce Pd e M5S: "Indecente. Lo Stato dove è? Servono nuovi centri"

L'hub dei migranti in via Traves unisce Pd e M5S: "Indecente"

L’hub per migranti di via Traves unisce il Pd e il M5S Torino contro il governo Meloni. Questa mattina i parlamentari pentastellati Chiara Appendino ed Antonino Iaria, insieme al capogruppo comunale Andrea Russi, hanno fatto un sopralluogo nel centro di accoglienza al confine da Venaria Reale. E la situazione, come confermano i grillini, “è indecente: per accogliere davvero le persone devi avere i mezzi, mentre qui abbiamo la Croce Rossa e i suoi volontari a mani nude."

500 persone per 180 posti

Negli scorsi giorni si sono registrati dei picchi di arrivi, con più di 500 persone per una capienza da 180 posti. I residenti della zona hanno portato anche coperte e vestiti, mentre la Croce Rossa ha provveduto ad allestire delle tende accanto ai container e fornire un pasto caldo a tutti. Per Appendino, Iaria e Russi: “la situazione non può reggere ancora a lungo”.

"Dov'è Meloni?"

“Non può esserci accoglienza se lo Stato non è in grado di gestire l’integrazione. Lo Stato dov'è? Giorgia Meloni e i suoi, che se fossero all'opposizione sarebbero barricati qui a vaneggiare di blocchi navali, dove sono?" hanno concluso i pentastellati.

Pd: "Servono hub"

E questa mattina hanno effettuato anche un sopralluogo in via Traves il capogruppo comunale del Pd Nadia Conticelli e il presidente Commissione comunale antirazzismo Abdullahi Ahmed. Gli esponenti del Partito Democratico incalzano Governo e Prefettura affinchè insieme a Regione, Comune e Città Metropolitana attrezzino “uno o due hub idonei per la primissima accoglienza”. Il prossimo 30 settembre la struttura di Torino nord dovrebbe essere restituita al Comune per diventare dormitorio per i clochard durante il periodo invernale.

"Governo ripristini servizi per l'accoglienza"

A poco più di una settimana sembra però difficile venga smontato completamente il centro di via Traves. Al momento vengono allestite tende all’esterno, dove vengono anche distribuiti i pasti, ma non c’è una tettoia per ripararsi in caso di pioggia.

“Il Governo deve ripristinare i servizi previsti per l’accoglienza, anche col sostegno economico dell’Unione europea, il terzo settore offre un contributo eccezionale e imprescindibile per un’efficace azione di inclusione e integrazione ma senza una adeguata pianificazione delle azioni e delle risorse ci si limita a tamponare l’emergenza” concludono i consiglieri del Partito Democratico.

Via Traves in Consiglio Comunale

Ed il tema del centro di prima accoglienza di via Traves verrà affrontato lunedì in Consiglio Comunale, dove sono previste le comunicazioni del sindaco Stefano Lo Russo.