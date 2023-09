Mirafiori, anche la 500 elettrica non è al sicuro: arrivano due settimane di cassa integrazione per 2400 lavoratori

Due settimane di cassa integrazione, per Mirafiori: quelle che andranno dal 19 ottobre al 3 novembre. L'ufficialità è arrivata oggi, in occasione dell'incontro tra l'azienda e i sindacati.

Stop per Maserati e 500 Bev

Lo stop riguarderà non solo la linea Maserati, ma anche quella della 500Bev, la locomotiva che in questi mesi aveva trascinato i volumi produttivi della storica fabbrica Stellantis verso l'alto. Una doccia fredda, anche perché - riferiscono i rappresentanti dei lavoratori - la cassa è dovuta a un calo della domanda.Nella stessa occasione, l'azienda ha comunicato che ci saranno "prestiti" verso i settori delle Meccaniche e delle Presse, ma anche verso lo stabilimento di Pomigliano, in varie forme e di varia durata.

"Non possono essere i prestiti verso meccaniche, presse e Pomigliano la soluzione al problema di occupazione - commentano le rsa di Fiom Cgil, per voce di Giacomo Zulianello -. Per ovviare alla continua cassa integrazione che si prospetta per i prossimi mesi alla carrozzeria di Mirafiori, è necessario l'arrivo di nuovi modelli. Ovviamente la notizia della cassa integrazione ci conferma la preoccupazione espressa in tempi non sospetti".