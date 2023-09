Incivili e vandali in azione a Nichelino: nuovamente danneggiate le aree cani

Forse si tratta di qualche baby gang o più semplicemente di qualche incivile che non trova niente di meglio da fare che rovinare e creare danni alla cosa pubblica. A Nichelino le aree cani sono tornate ad essere danneggiate: non si è fatto in tempo a rimettere a posto i rubinetti al Boschetto che di nuovo si devono fare i conti con le rotture e i vandalismi.

Verzola: "E' arrivata l'ora di dire basta"

"Quando mi vengono a dire che la manutenzione nelle aree cani è inesistente vorrei rispondere con questo", attacca l'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola. "Spesso la manutenzione ordinaria non viene percepita perché il tempo che passa dalla soluzione di un problema al suo ripresentarsi è talmente breve che si ha l’impressione che non venga mai fatto nulla, che non vengano mai intraprese azioni a tutela di uno spazio di fruizione necessario in società".

Ed allora Verzola insiste sulla necessità e "la 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐝𝐚𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐦𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐠𝐢𝐫𝐞, 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐢𝐫𝐞 𝐞 𝐢𝐦𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐨 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨, perché la manutenzione ordinaria di uno spazio comune passa in primo luogo dal rispetto che si ha di esso in prima persona, dal nostro modo di approcciarsi e, soprattutto, dal nostro modo di volergli bene". L'assessore sottolinea come certi comportamenti siano "𝐬𝐞𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨, 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐦𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐨. 𝐍𝐨𝐧 𝐯𝐨𝐥𝐞𝐫 𝐛𝐞𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚̀, 𝐞̀ 𝐧𝐨𝐧 𝐯𝐨𝐥𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐛𝐞𝐧𝐞".

"Prima di pretendere imparate a dare"

E conclude con un appello rivolto a coloro che si sono resi protagonisti di episodi di inciviltà e vandalismo: "𝐂𝐫𝐞𝐬𝐜𝐞𝐭𝐞, 𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐚 𝐝𝐚𝐫𝐞!". Perché non può essere sempre la collettività a pagare il conto di certi comportamenti.