Associazione Aglietta (Radicali): "La città di Torino conferisca il sigillo civico al direttore del Museo Egizio"

“Alle provocazioni e illazioni di una certa politica sulla figura e l’operato di Christian Greco alla direzione del Museo Egizio rispondiamo con la cultura, quella trasversale e obiettiva. Chiediamo alla Città di Torino di conferire il sigillo civico al direttore del museo”, dichiarano in una nota i coordinatori dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta Lorenzo Cabulliese, Andrea Turi e Giorgio Maracich.

“Non bastava Maurizio Marrone, si aggiungono anche le parole del deputato e vicesegretario della Lega Andrea Crippa. Non possiamo stare in silenzio di fronte a ciò, soprattutto quando ad essere preso di mira è chi gestisce un fiore all’occhiello dei musei italiani da cui tutti dovrebbero trarre ispirazione. La prima e più straordinaria esperienza di partecipazione privata alla gestione di un patrimonio culturale. Un esempio virtuoso dal punto di vista culturale, turistico e di ricerca. Abbiamo inviato una lettera al Sindaco Lo Russo e alla Presidente del consiglio comunale Maria Grazia Grippo chiedendo di conferire il sigillo civico, una delle onorificenze previste dalla Città di Torino. La politica stia fuori dalla cultura, ma le istituzioni non si voltino dall’altra parte di fronte a certe dichiarazioni” concludono gli esponenti Radicali.

"A proposito del mondo al contrario... Andrea Crippa, un sodale del putinismo, dell'ideologia imperialista russa, accusa l'ottimo Direttore del Museo Egizio di Torino di ideologia e razzismo. Non parliamo di ere geologiche addietro, ma di qualche neanche 5 anni fa. Mentre la Russia aveva occupato militarmente la Crimea in violazione di ogni diritto internazionale nel Donbass infuriava una guerra scatenata da paramilitari russi finanziati dal Cremlino con migliaia di morti, Andrea Crippa era a Mosca a firmare un accordo con la Giovane Guardia del Partito Russia Unita di Putin. Un accordo che, insieme a quello sottoscritto di suo pugno da Matteo Salvini il , sanciva non solo la vicinanza, ma la comunità di intenti tra i fascisti del Cremlino e la Lega in Italia. Ecco chi è Andrea Crippa, quello che si permette oggi, insieme non a caso ad un altro filorusso come l'Assessore piemontese della Giunta Cirio, Maurizio Marrone, di attaccare la professionalità, le indubbie capacità e i successi incontestabili di chi oggi dirige il Museo Egizio di Torino. Con una battuta potremmo dire "Non c'è Crippa per gatti!". Lo dichiarano Igor Boni (Presidente Radicali Italiani) e Giulio Manfredi (Giunta Radicali Italiani).