Non ci fu estorsione nei confronti della sindaca: assolto Pasquaretta, ex portavoce di Appendino

Luca Pasquaretta non ha commesso il reato di estorsione nei confronti dell'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, di cui era portavoce.

Tiene, invece, nei suoi confronti, l'accusa di peculato per una consulenza fantasma al Salone del Libro, per cui Pasquaretta è stato condannato oggi a un anno e 8 mesi di carcere. Per concorso in peculato, una condanna a un anno e 4 mesi è stata inflitta anche all’ex direttore generale del Comune Giuseppe Ferrari, e a Mario Montalcini, vicepresidente del Salone del Libro. Pasquaretta rischiava fino a 9 anni di carcere: questa, infatti, era stata la richiesta del pm.

A scagionare Pasquaretta era stata la stessa Appendino, che aveva negato l'estorsione nei suoi confronti. Secondo l'accusa, Pasquaretta aveva esercitato pressioni su di lei e altri componenti del Movimento 5 Stelle per ottenere degli incarichi.