Il 29 e 30 settembre a Torino visite e controlli cardiaci gratis per la Giornata Mondiale del Cuore

In Piemonte screening cardiaci gratuiti con il road show "Il Piemonte per il Tuo Cuore". Il viaggio della salute partirà da Torino il prossimo 29 settembre, in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore. In piazza San Carlo, fino al 30 settembre, sarà allestito un villaggio della prevenzione cardiovascolare dove verranno fatte consulenze e visite gratuite, lezioni informative di sensibilizzazione sui fattori di rischio, su come prevenire le patologie, sui rischi delle dipendenze ed abuso di alcol e tabacco.

Le tappe

Il Villaggio del Cuore si sposterà il 6/7 ottobre ad Alessandria, proseguirà il 13/14 ottobre ad Asti ed il 20/21 ottobre a Verbania, mentre nel 2024 farà tappa l'8/9 marzo a Novara, il 15/16 marzo a Vercelli ed il 22/23 marzo a Biella. "Piemonte per il Tuo Cuore" si concluderà il 29/30 marzo a Cuneo. Un'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione "Lorenzo Greco" Onlus, in collaborazione con l'ANPAS, Progetto Vita e Ircomunità.

Coinvolti oltre 300 medici ed infermieri

In Piemonte la campagna coinvolgerà oltre 300 tra medici ed infermieri, oltre a 250 volontari. Quest'ultimi saranno impegnati con le istituzioni a diffondere la cultura della defibrillazione precoce insegnando in tre mosse come poter salvare una vita con il Progetto Facile Dae.

Malattie cardiovascolari prima causa di morte in Italia

"In Italia - ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi - le patologie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte e sono responsabili del 34,8% dei decessi". "Come Regione - proseguono - sosteniamo iniziative come questa che promuovo corretti stili di vita".

Mole in rosso

Ed il 29 settembre, in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, la Mole Antonelliana ed il grattacielo della Regione si illumineranno di rosso. "E' importante -ha sottolineato la vicesindaca di Torino Michela Favaro - che i cittadini si rendono conto dell'importanza della prevenzione e della necessità di adottare stili di vita sani". "Ci sono parti della popolazione che non hanno accesso alla prevenzione: per questo le visite e consulenze gratuitamente alla popolazioni sono molto significative" ha concluso.