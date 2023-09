Carcere Torino, 33esima aggressione di quest'anno: 34 gli agenti feriti

Nella prima mattinata di ieri, venerdì 22 settembre, un sovrintendente della polizia penitenziaria in servizio al padiglione A del carcere di Torino è stato violentemente aggredito da un detenuto italiano 45enne che lo ha colpito con violenti calci e pugni.

Il carcerato non aveva gradito che il poliziotto fosse intervenuto per evitare un'aggressione all'infermiera dopo che - a sua dire - l'operatrice non gli avrebbe somministrato un'abbondante terapia. Il sovrintendente è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria dove è stato dimesso con 15 giorni di prognosi per le ferite riportate.