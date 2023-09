A Torino stanno morendo gli alberi: “Entro il 2023 ne abbatteremo 3.000, è colpa della siccità”

3.000 alberi abbattuti a Torino dalla primavera del 2022 a fine 2023. E’ una strage del verde quella causata dalla siccità in questo ultimo anno e mezzo.

A redarre un bilancio tanto grave quanto preoccupante è l’assessore al Verde Francesco Tresso, rispondendo a un’interpellanza presentata da Andrea Russi (M5s). “E’ un dato riconducibile a condizioni climatiche uniche, perché l’aumento della temperatura e della siccità è stato eccezionale: siamo reduci dall’anno più caldo degli ultimi 280 anni, più secco degli ultimi 230”. La siccità ha quindi causato questa moria. Ma la volontà del Comune è quella di intervenire e compensare gli abbattimenti con nuove piantumazioni: “Entro il 2024 pianteremo tanti alberi quanti ne servono per arrivare a un bilancio neutro o positivo. E’ un problema non di facile soluzione, ma non è colpa dell’amministrazione” ha concluso Tresso.

Scettico Andrea Russi: “Non capisco l’eccezionalità, purtroppo questo clima diventerà l’assoluta normalità e bisognerà incominciare a fare i conti con situazioni di questo genere. Siamo solo all’inizio”.

“Fino ad ora l’attenzione verso il verde non è stata la vostra priorità, mi auspico un percorso più virtuoso. Il verde torni a essere una priorità per Torino” è il pensiero del capogruppo del M5s.