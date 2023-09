"Basta degrado": la protesta di Barriera di Milano arriva a Palazzo Civico. Urla e fischi contro Lo Russo [FOTO e VIDEO]

Il comitato di cittadini "Barriera di Milano nord", insieme ad altri gruppi di cittadinanza attiva, ha scelto piazza Palazzo di Città per dire no a degrado e illegalità, manifestando di fronte a Palazzo Civico. Al centro della protesta la richiesta di maggiori controlli e tutele in tema di sicurezza per la Circoscrizione 6.

Confronto acceso, urla e fischi per Lo Russo

Le domande poste al Comune dai comitati presenti sono state riassunte in una lettera firmata e consegnata al sindaco Stefano Lo Russo: "Vogliamo sapere quali progetti avete in cantiere, se li avete, per migliorare Barriera di Milano, per garantire maggiore sicurezza a noi cittadini, per fermare il degrado".

Poco dopo l'arrivo dei manifestanti è arrivato il primo cittadino per un confronto. Un dialogo non semplice, accompagnato da fischi e urla nei confronti di Lo Russo, mentre diversi esponenti del centrodestra hanno sostenuto a gran voce le ragioni della protesta al grido di "Barriera libera". Il sindaco: "Richieste legittime"

"Avete ragione a chiedere più presidi delle forze dell'ordine - ha replicato il sindaco alle richieste dei manifestanti - è utile tenere alta l'attenzione coniugando la sicurezza sociale di competenza del comune con il contrasto alla criminalità di competenza del governo".

La protesta ha toccato anche altri temi, arrivando a chiedere la riapertura della piscina Sempione o come risolvere i problemi di spaccio a Parco Dora piuttosto che in zona Aurora.