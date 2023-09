Via Traves attende nuovi migranti: domani l’arrivo di altre 40 persone

Un flusso senza sosta: domani previsti nuovi arrivi di migranti in via Traves

Non si ferma il via vai di pullman in via Traves. Dopo l’arrivo imprevisto di due bus di ieri, nuovi arrivi sono previsti nella giornata di domani.

Un flusso continuo e senza soste

Sabato pomeriggio infatti nel centro di primissima accoglienza delle Vallette dovrebbero arrivare 40 dei 200 profughi che il Piemonte accoglierà nelle prossime 24 ore. Stando alle ultime informazioni si tratterebbero di 16 minori e 24 adulti.

550 persone ospitate stanotte

L’hub questa notte ha ospitato 550 persone, stipate in ogni posto possibile. Nella giornata di oggi alcuni fragili dovrebbero lasciare il centro, sia per tutelare e rispettare la loro condizione, che alleggerire il peso su via Traves.

Per dei migranti che si apprestano a lasciare l’hub delle Vallette, altri ne arriveranno domani. In una ruota continua, che non accenna a fermarsi.