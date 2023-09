SILF: "In val di Susa, emergenza perenne dei Baschi Verdi"

"Lampedusa è solo la punta dell’Iceberg. Poliziotti, Carabinieri e Finanzieri faticano a tutelare le nostre piazze e i vari focolai di tensioni sparsi sul territorio" così in una nota a doppia firma il Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri (SILF) denuncia l’impiego massiccio e continuativo dei Baschi Verdi (pronto intervento delle Fiamme Gialle) in Val di Susa in un’emergenza che va avanti da 15 anni. In una nota, il Segretario Generale e il Segretario di Torino del SILF affermano “la politica non riesce ad affrontare le questioni cruciali del vivere sociale e i nodi ricadono prima sulle forze di polizia e poi sulla magistratura: cuscinetti ormai logori dei nostri tempi.” Simone Sansoni, Segretario piemontese, evidenzia che “i Baschi Verdi della Guardia di Finanza impiegati in val di Susa sono sempre gli stessi, e spesso non bastano, tanto che in altri compiti vengono supportati da colleghi che “normalmente” dovrebbero essere impiegati in altro. Per non parlare dei servizi dove ormai i turni ordinari sono una chimera.” Rilancia il messaggio il Segretario Generale del SILF, Francesco Zavattolo, che chiosa: “Il Governo non può più mettere la testa sotto la sabbia, esiste un problema sicurezza nel Paese che ormai ha assunto dimensioni strutturali da nord a sud, che può essere affrontato solo con nuove e massicce assunzioni di personale. La coperta è corta e quando è contesa tra Torino e Lampedusa rischia di strapparsi definitivamente, con buona pace di chi sotto quella coperta ha riposto i propri bisogni di sicurezza: i cittadini.”