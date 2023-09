Ultimi spettacoli del Nice Festival al Palaexpo di Moncalieri: già superati i 2mila spettatori

Si conclude domani, martedì 26 settembre, al Palaexpo di Moncalieri la prima edizione del Nice Festival, una occasione per far conoscere a bambini (e non solo) la magia del circo contemporaneo. Una rassegna inaugurata nella serata di mercoledì 20 dallo spettacolo Fili Invisibili di Collettivo 6tu e che nel fine settimana appena trascorso ha raccolto due sold out per lo spettacolo Hesperus di Circo Madera. A festival non ancora concluso, sono già stati superati i 2mila spettatori.

Occasione per grandi e piccini

Una occasione importante "soprattutto per i più piccoli, visto che sono coinvolte le scuole tutte le mattine", come ha sottolineato l'assessore all'Istruzione Davide Guida. Oggi, lunedì 25 settembre, alle 19 è la volta di compagnia Ambaradan con lo spettacolo Circo Bazzoni: protagonista è Aristide Bazzoni che è arrivato in città per presentare il suo spettacolo, un bislacco caravanserraglio di acrobazie e giocolerie. In scena un amorevole omaggio allo spettacolo viaggiante, in tutte le sue forme. Una creazione dall'apertura dichiaratamente comica ma dal finale imprevedibile, al punto da essere sempre diversa.

Domani, martedì 26 settembre, alle ore 18 la performer italo-greca Irene Michailidis della Compagnia Théâtre Du Troisième Étage aprirà al pubblico il primo studio della sua nuova creazione Odissea - nel Pollaio. Seguendo le tracce del passato, Irene conduce il pubblico lungo un viaggio che non segue una linea retta temporale né geografica. La musica, l’arte del clown, il teatro di figura, l’uso del corpo: ogni disciplina concorre a comporre i fili di questo viaggio onirico.

Chiusura con il Vertigo Galà

La kermesse chiude con uno degli spettacoli più attesi della manifestazione: si tratta di Vertigo Galà di Fondazione Cirko Vertigo, in programma martedì 26 settembre alle ore 20. In scena i numeri dei migliori acrobati e danzatori della Fondazione Cirko Vertigo, già artisti di compagnie emergenti di teatro danza e circo contemporaneo del territorio e internazionali. Cerchio aereo, roue cyr, mano a mano, corda molle, bandiere le discipline portate al loro massimo livello tecnico e coreografico. Presenta l’attrice comica Luisella Tamietto.