In provincia di Torino, ripartono il 26 settembre i percorsi formativi de L’Europa a scuola

Torna “L’Europa a scuola”, percorsi di formazione di educazione alla cittadinanza europea rivolti a bambini e a ragazzi e a tutto il personale docente.organizzati dallo Europe Direct della Città metropolitana di Torino per illustrare i principali contenuti del processo di unificazione europea, la storia, le istituzioni, i diritti, le politiche e l'attualità, per stimolare riflessioni, approfondimenti e domande.





In occasione della Giornata europea delle lingue, martedì 𝟐𝟔 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 2023 Europe Direct Torino organizza un pomeriggio di approfondimenti con i docenti delle scuole del territorio per parlare di digitale e comunicazione; diritti e opportunità in Europa; Erasmus e e Twinning.





Sarà l’occasione anche per presentare “𝐋𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 c𝐚𝐩𝐢𝐫𝐞 𝐥’𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚”, il percorso informativo sull’Unione Europea in collaborazione con Europe Direct Cuneo e Europe Direct Vercelli.





L’incontro si svolgerà nell’Auditorium della sede di corso Inghilterra dalle 14.30 alle 17. Porteranno i saluti istituzionali della Città metropolitana le consigliere delegate Valentina Cera e Caterina Greco e dell’Ufficio scolastico regionale del Piemonte il Direttore generale Stefano Suraniti.





Per info: bit.ly/3QMt2nO