Picchiano e rapinano un "bangla" di Madonna di Campagna: arrestati due italiani

Due italiani in manette a Madonna di Campagna con l'accusa di rapina in concorso. Nella notte di giovedì, gli agenti impegnati nel servizio di controllo del territorio in via Bibiana, sono stati attirati da alcune urla provenienti da un minimarket di via Coppino.



Fermati per un controllo

Giunti sul posto, gli agenti hanno visto uscire dall’esercizio commerciale una coppia di cittadini italiani che non lasciava trapelare fosse successo alcunchè. I poliziotti li hanno fermati comunque per un controllo, riscontrando a questo punto un atteggiamento ostile da parte dei due trentacinquenni, i quali sostenevano di non comprendere i motivi della loro identificazione.

Commerciante aggredito

Nel frattempo i poliziotti hanno scoperto che l’interno del minimarket era a soqquadro, con dei vetri sparsi sul pavimento, espositori e cartoni di bevande per terra. Inoltre, il titolare dell’attività, un bengalese, presentava diverse ferite alle mani, alle braccia e al volto.

Dalle verifiche effettuate, pochi istanti prima la coppia di trentacinquenni avrebbe aggredito il proprietario del minimarket, impegnato nelle operazioni di chiusura dell’attività, utilizzando una lampada nei pressi dell’ingresso del negozio, colpendolo alla nuca.

I due lo avrebbero poi allontanato dalla cassa, impossessandosi del contenuto, e successivamente avrebbero tentato di rapinargli anche il telefonino, colpendolo con pugni alla testa, ma senza riuscirvi. Durante la perquisizione dei due complici, i poliziotti rinvenivano il denaro rubato dalla cassa, e lo restituivano al commerciante.