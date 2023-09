Strage Brandizzo, il 28 settembre proclamato lutto regionale in ricordo delle vittime dell'incidente ferroviario

Il Piemonte ha proclamato il lutto regionale per giovedì 28 settembre , giornata in cui si svolgeranno i funerali di tre delle cinque vittime dell’incidente ferroviario di Brandizzo.

Un gesto simbolico, con il quale la Regione desidera esprimere il cordoglio e la vicinanza del Piemonte alle famiglie delle vittime e alle loro comunità per la grave tragedia che li ha colpiti.

Durante la giornata le bandiere della Regione Piemonte saranno esposte a mezz’asta e si invita la cittadinanza a osservare alle 12 un minuto di silenzio, previsto anche in apertura di tutte le iniziative pubbliche in programma per la giornata.