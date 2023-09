Il Consiglio comunale di Volpiano ricorda Napolitano e la bimba morta a Caselle

La seduta del Consiglio comunale di Volpiano di lunedì 25 settembre si è aperta con un minuto di silenzio in onore del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, morto il 22 settembre, e per l’incidente accaduto all’aeroporto di Torino-Caselle il 16 settembre, nel quale è precipitato un aereo delle Frecce Tricolori in fase di decollo ed è morta una bambina, per i lavoratori deceduti nell'incidente ferroviario alla stazione di Brandizzo, per le vittime delle calamità naturali in Marocco e Libia.

In materia finanziaria l’assemblea ha approvato il bilancio consolidato (che comprende le partecipazioni del Comune in Sat, Consorzio di Bacino 16, Csi Piemonte e Smat, e pareggia sulla cifra di 46 milioni e 125mila euro), il Documento unico di programmazione (che allinea la programmazione dell’ente al bilancio) e una variazione al bilancio che prevede, tra l'altro, un aumento delle spese per la manutenzione degli edifici pubblici e delle strade.

È stato inoltre approvato lo schema per la costruzione di un diritto di superficie sulla torre piezometrica di via Monviso per l’esercizio di un impianto di telefonia mobile, con un corrispettivo a favore del Comune di 90mila euro.

Il Consiglio ha infine votato all’unanimità una mozione che impegna l’amministrazione a valutare, in seguito alle più recenti indicazioni della giurisprudenza, l’aggiornamento dei diritti di segreteria prevedendo la gratuità per l’ostensione di documenti, come può essere necessario per il completamento di una pratica edilizia.