Meno code in via Guido Reni e più parcheggi nella zona di via Paolo Sarpi: cambia la viabilità in Circoscrizione 2

Sono in arrivo importanti viabilità in Circoscrizione 2, che permetteranno di ridurre le code lungo via Guido Reni e di aumentare i parcheggi nell'area tra via Paolo Sarpi e via Carlo Del Prete.

Le ha annunciate il Coordinatore alla viabilità Alessandro Nucera, spiegando che si tratta di interventi che "avranno una spesa minima e tempi di realizzazione molto rapidi". Per quanto riguarda via Guido Reni, si andrà a risolvere il problema sorto alcuni anni fa, quando era stata aggiunta una sequenza semaforica di svolta nei pressi dell'incrocio con via Arbe "che ha prolungato il processo del semaforo stesso, con i tempi di attesa per le auto che si sono allungati di molto", ha spiegato Nucera, "col risultato di lunghe code su via Veglia e via Guido Reni".

L'intervento (di segnaletica, senza dover ricorrere a lavori di rifacimento dell'incrocio, ndr) permetterà alle vetture di attestare su due corsie invece che una sola, il tutto spostando leggermente la corsia di mezzeria, in modo che chi si ferma al semaforo troverà due corsie invece di una sola, riducendo fortemente le code e le attese, specialmente negli orari di punta.