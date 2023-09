Centinaia di ragazzi a Barriera per l'inaugurazione del Festival "GiovaniAdulti - Animare i Quartieri"

Fin dalle prime ore del mattino le scolaresche hanno affollato gli spazi di Cascina Marchesa, in Corso Vercelli, per partecipare ai laboratori di fotografia, illustrazione, podcast, fumetto, dj, kung-fu, manga, street art, oltre agli incontri "Scuola di Bellezza", "Ti racconto un libro", "Una storia di famiglia", "La donne che hanno fatto l'Europa" e "La Magia dei manga. Ken il Guerriero".

"La migliore risposta per i cittadini di Barriera di Milano che giustamente hanno protestato davanti al Comune perché non vogliono vivere in un ghetto è la inaugurazione odierna del festival Giovani Adulti - dichiara l'assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone - Strappare al degrado e alla delinquenza gli spazi pubblici dei quartieri riempiendoli di attività divertenti ed educative per i ragazzini delle periferie. Queste nostre politiche sociali sono qui per restare, senza aspettare il prossimo fatto di cronaca nera e le solite lacrime di coccodrillo".