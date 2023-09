Nichelino, doppia emergenza in zona Boschetto: giochi bimbi rotti e nidi di vespe

Forse parlare di doppia emergenza è esagerato, ma di sicuro la segnalazione fatta dal comitato di quartiere Boschetto ha costretto ad un immediato intervento gli agenti della Polizia locale di Nichelino. I frequentatori del giardino vicino al comitato hanno segnalato la presenza di nidi di vespe, che rendono pericolosa e difficilmente fruibile l'area.

Rotti i giochi dei bimbi

Come non bastasse, anche alcuni dei giochi riservati ai bambini, forse vittime di atti di vandalismo o semplicemente alla prese con danneggiamenti dovuti all'usura del tempo, sono diventati inutilizzabili. Ed allora gli agenti hanno dovuto intervenire, per transennare con il nastro i giochi non più utilizzabili e capire dove si trovassero i 'nidi incriminati'.

Area transennata

Sono stati completati tutti gli accertamenti del caso e la situazione viene monitorata di continuo, anche se per la riparazione (o la sostituzione) delle giostrine occorreranno tempo e pazienza.