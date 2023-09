A Torino il primo Travel Bootcamp: 30 creator raccontano cibo, monumenti e l'arte della nostra città

Sul modello di X-Factor e altri format, è previsto un vero e proprio Travel Bootcamp dal 29 settembre al 1° ottobre con 30 creator. Dopo un corso online "step by step" di 6 mesi dove la coppia ha insegnato i trucchi del mestiere - dal come trovare il nome perfetto a come costruire un piano editoriale, sino a creare engagement su blog e social - gli aspiranti travel creator avranno un obiettivo: raccontare Torino alle loro community.

Raccontare Torino a 360° gradi

I travel creator

Grazie al lavoro corale si stima più di 400mila account raggiunti già nella fase live del progetto. Tra i travel creator più interessanti ci sono Sara Quadalti che su "atravelwithsara" propone viaggi e proposte ad un pubblico di famiglie internazionali; Raffaella Maria Bonforte con il suo viaggiarevegan si rivolge a un pubblico vegano; Ida Algamage e Giuseppe con "all you need is passport" raccontato le loro esperienze insolite in giro per il mondo; Carlotta Nuti con "esploraconcarly" crea contenuti e spunti per gli appassionati di trekking; Viviana Tanzariello su "Viaggiaportatadimano" offre suggerimenti a chi viaggia dalla Puglia verso il resto d'Italia.