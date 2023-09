Ballo, musica, circo ma anche il teatro sul tram: il 21 ottobre la grande festa delle Circoscrizioni

Una grande festa per le Circoscrizioni di Torino tra danza e ballo, musica, teatro, circo, proiezioni, mostre ed incontri. Un'intera giornata, dalle 10.30 alle 23.30, dove torinesi e turisti potranno conoscere la varietà di proposte culturali del territorio.

Bando per le Circoscrizioni triennale

Il prossimo 21 ottobre torna la seconda edizione di Circoscrizioni in mostra. Per il 2023 l'evento lascia la festività di San Giovanni e coinvolge l'intera città, non solo il Borgo Medievale del Valentino. "Voglio dire - ha commentato l'assessore alla Cultura, Rosanna Purchia - un grazie condiviso: comincerei dalle Circoscrizioni, che sono la forza del nostro territorio". E l'esponente della giunta ha annunciato un'importante novità che riguarda gli otto mini-Comuni: "Nel 2024 faremo un bando con i fondi React, che avrà una durata triennale. È importante e su questo lavoreremo pancia terra".

50 eventi

Sul territorio ci saranno circa 50 eventi, 29 nelle Case del Quartiere, otto performance di teatro e otto flash mob. "È un'iniziativa cittadina - ha sottolineato Roberto Arnaudo, dell'Agenzia Sviluppo Locale di San Salvario Onlus- che ha permesso di creare nuove relazioni". Parole analoghe dall'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso: "È un evento che dà valore alla prossimità, che deve essere interpretata in maniera più uniforme a livello di città".

Tram storico e teatro