Derubano un minorenne che stava prendendo le sigarette a un self service di via Nizza: arrestati

Rapinano un coetaneo che ha prelevto le sigarette presso un distributore vicino a Porta Nuova, ma per loro scattanom le manette ai polsi. E' successo nei giorni scorsi, nella zona di via Nizza.



La vittima, un italiano minorenne, ha chiesto aiuto agli agenti della Polizia Ferroviaria, raccontando di essere stato avvicinato sotto i portici, poco distante dalla stazione. I due malviventi, di origine magrebina, lo hanno prima minacciato e poi colpito ripetutamente con una stampella, per poi derubarlo di tutto ciò che aveva con sé. Anche la bicicletta con cui era arrivato presso il distributore.