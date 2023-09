Leini, lotta allo spaccio e alla microcriminalità: 1 arresto e 4 denunce

I carabinieri della Stazione di Leini, nell’ambito servizi preventivi per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e la criminalità urbana hanno arrestato un uomo di 55 anni, residente nel comune di Leinì, responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo è stato trovato in possesso di 16 dosi di cocaina termosaldate e pronte alla vendita. Da ulteriori perquisizioni effettuate casa e in altre proprietà nella disponibilità dell’uomo è stata recuperata altra cocaina, ancora da suddividere in dosi, sostanza da taglio, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. L’arrestato come disposto dalla Procura della Repubblica di Ivrea è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari