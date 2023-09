Una nuova acquisizione alla Gam: Cromogramma di Renata Boero

La Fondazione Guido ed Ettore De Fornaris ha il piacere di presentare Cromogramma di Renata Boero, una nuova acquisizione, destinata alle collezioni della GAM, con cui si desidera rendere omaggio all’opera di un’artista la cui storia personale e lavorativa è fortemente legata alla città di Torino. Si tratta di uno dei pezzi più rilevanti della serie Cromogrammi che Boero realizza a partire della metà degli anni Sessanta ed espone negli anni Settanta.



Le opere si formano attraverso un lungo procedimento che prevede l’immersione della tela in infusi di elementi naturali e la sua decantazione, ripiegata su se stessa, secondo una griglia geometrica regolare, perché il tempo possa intervenire a modificarne lentamente l’aspetto.

Boero partecipa alla riflessione sugli elementi costitutivi e sugli atti fondativi della pittura che segnò una parte importante della ricerca artistica tra gli anni Sessanta e Settanta, in Europa e negli Stati Uniti, raccolti dalla critica sotto i nomi di Pittura-Pittura, Support/Surface, Minimalist Painting.

Tuttavia Boero si distingue introducendo in quel campo di ricerca il dato naturale come elemento primario, attraverso il colore delle terre, delle radici e delle spezie, attraverso i processi chimici di immersione e l’azione degli elementi sull’opera. Tutto questo conduce la sua riflessione a una essenzialità che scavalca le basi concettuali per risalire ai fondamenti iscritti in testi come la Naturalis Historia di Plinio il Vecchio e il De Rerum Natura di Lucrezio dove anche il portato simbolico dei colori e del processo stesso è parte integrante dell’essenza della pittura.

La presentazione martedì 3 ottobre ore 18.

Info: https://www.gamtorino.it/it/<wbr></wbr>evento/renata-boero-<wbr></wbr>cromogramma/