Cantiere di via Po, Foglietta rassicura: "Asfalto temporaneo, "lose" confermate"

Ha preso il via lo scorso 18 aprile il cantiere su via Po. Interventi che fino a novembre 2024 coinvolgeranno i 650 metri dell'asse centrale dove sono previsti lavori su rete elettrica, acquedotto, fognatura, semafori, viabilità e sui binari del tram.

Mai chiusa al traffico

"I lavori su via Po - spiega l'assessore alla Mobilità, Chiara Foglietta - procedono secondo il cronoprogramma". "Per venire incontro - aggiunge - alle esigenze dei commercianti, non abbiamo mai chiuso totalmente al traffico la viabilità e abbiamo una regia cantieri, anche alla loro presenza, che monitora l’andamento".

Lose confermate

E con il procedere degli interventi, nelle scorse settimane sono stati sollevati dei dubbi sul bitume collocato in alcune parti di via Po. Foglietta, negli scorsi mesi, aveva infatti annunciato che tutta l'arteria da piazza Castello a Vittorio sarebbe stata lastricata completamente da lose. "Confermiamo che manteniamo le lose e che la copertura temporanea in asfalto è per coprire i buchi da cantiere ed evitare di lasciarli aperti", conclude l'esponente della giunta.