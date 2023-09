Sit-in per gli studenti aggrediti al Campus Einaudi, Pd e M5S: "Grave silenzio di Cirio, Lega e FdI" [VIDEO]

Presidio questo pomeriggio al Campus Einaudi in solidarietà agli universitari aggrediti da quattro ragazzi vicini agli ambienti dell'estrema destra. L'altro notte un gruppo di studenti si trovava in sit-in in tenda, per protestare contro il caro-affitti per chi studia fuorisede, nel giardino di Lungo Dora quando hanno sentito dei rumori.

"Hanno portato via delle bandiere - prosegue il ragazzo - in segno di sfregio e sono schizzati via" . "Oggi - prosegue - siamo qua in piazza perché a questi atti di squadrismo e fascismo va data una risposta forte dalla collettività". Ieri gli studenti aggrediti sono stati ascoltati in Questura e oggi sono scattate 4 denunce per altrettanti ex militanti di Aliud e Fuan.

"Ci sono state risposte politiche da parte del centrosinistra e M5S. Non abbiamo avuto nessuna risposta dalla Premier Giorgia Meloni, né dalla ministra per l'università e la ricerca Anma Maria Bernini, né da UniTo" conclude Gulino.

Il rettore Geuna: "Piena solidarietà agli aggrediti"

In realtà in serata l’Università di Torino ha espresso "vicinanza e piena solidarietà alle studentesse e agli studenti vilmente aggrediti nell’atto democratico di rivendicare istanze che sono priorità condivise anche dalla comunità accademica".

Valle (Pd): "Problema alloggio di tutti"

A portare la solidarietà il vicepresidente del Consiglio Regionale Daniele Valle: "È veramente grave che siano stati aggrediti dei ragazzi che sono qua a protestare per un problema di tutti, non di qualcuno. È un attacco non ad un avversario politico, ma alla libertà di manifestare: il problema alloggio è di tutti". Accanto alle bandiere del Partito Democratico anche quelle del M5S e i parlamentari Chiara Appendino e Antonino Iaria.

"Rumore assenza Lega e FdI"

"Questi sono temi - chiarisce Valle - che ci legano da anni in Consiglio Regionale. Non sono stupito che ci sia il M5S, ma mi stupisce che non ci siano Lega e FdI: quando studenti sono attaccati da coltelli dovrebbero esserci tutti". "Quello che fa più rumore è l'assenza degli altri" ha chiosato il vicepresidente.

