Ieri pomeriggio i vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti in via Giaveno a Rivalta di Torino per una perdita di gas metano da un veicolo.

La circolazione è stata bloccata e il personale specializzato nei travasi ha collegato una tubazione per svuotare il serbatoio e bruciare il combustibile residuo in una torcia, un grosso bruciatore fissato su un cavalletto.

Ripristinate le condizioni di sicurezza e intervento terminato alle 20.