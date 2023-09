“Basta spaccio”, maxi blitz anti pusher in Barriera di Milano: camionette e agenti

Dopo la rabbia, il blitz. Anche per rispondere a un’esigenza, a un bisogno dei cittadini di sentirsi ascoltati e protetti. E’ una maxi operazione quella che la Questura di Torino ha effettuato nei quartieri Barriera di Milano e Aurora.

L’obiettivo? Mandare un segnale allo spaccio, ai pusher. Gli agenti hanno controllato gli obiettivi considerati più a rischio in corso Palermo e corso Giulio Cesare, concentrandosi nell’area ex Gondrand e del Parco Sempione. Un movimento che ha provocato la fuga degli spacciatori e il ritrovamento di quantitativi di droghe.

“Il comitato cittadino Torino Nord Barriera di Milano, che lunedì 25 settembre aveva vivacemente manifestato in piazza Palazzo di Città contro l'insostenibile degrado di intere aree di Torino, accoglie con favore e speranza l'operazione delle forze dell'ordine di ieri, con l'auspicio che il massiccio intervento di controllo del territorio non resti un caso isolato, ma rappresenti il segnale di un concreto e duraturo cambio di passo nei confronti dello spaccio, dei furti, della prostituzione e dell'incuria complessiva che, da anni, rendono impossibile la vita dei cittadini” è il commento di Angelo Martino, presidente Comitato Barriera di Milano.

“Il comitato non fermerà la propria azione di sensibilizzazione e di doveroso pungolo delle istituzioni regionali e cittadine finché le azioni amministrative, giudiziarie e di polizia non assumeranno le caratteristiche di un piano vero e articolato di recupero di un quartiere storico e popoloso come Barriera” è la promessa.