Dramma avvolto nel mistero a Giaveno: uomo trovato morto con la testa spaccata

E’ un dramma avvolto nel mistero quello che si è verificato questa mattina a Giaveno, in Borgata Minietti, al civico 9: un uomo è stato trovato morto in casa, con la testa spaccata. A ritrovarlo, la compagna. La casa risulta essere messa a soqquadro. Ombre al momento sulle cause della morte: tra le ipotesi, non ancora confermate dai primi rilievi, vi sarebbe quella dell’omicidio. Sul caso indagano i carabinieri, giunti sul posto per i rilievi.