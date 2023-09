Via Traves, Lo Russo conferma: "A breve verrà liberata". Migranti trasferiti fuori dal Piemonte 

Via Traves, Lo Russo: "A breve verrà liberata". Migranti trasferiti in Cas fuori dal Piemonte

Entro pochi giorni via Traves verrà liberata dai migranti. A convalidare quanto annunciato negli scorsi giorni è stato il sindaco Stefano Lo Russo, al termine della riunione di maggioranza che si è svolta oggi a Cascina Fossata. "Ieri - ha spiegato il primo cittadino - ho scritto al Prefetto per avere la conferma ufficiale". "Sempre ieri - ha aggiunto - ho ricevuto una nota che comunicava l'intenzione del Ministero dell'Interno di liberare via Traves in tempi brevi. Attendiamo l'arrivo del nuovo Prefetto, previsto per lunedì".

Migranti in Cas fuori Piemonte

L'hub di Torino nord è stato concesso gratuitamente fino al 30 settembre alla Prefettura per fronteggiare l'emergenza arrivi di extracomunitari, ma dopo tale data doveva rientrare nelle disponibilità del Comune per ospitare i senzatetto durante il periodo invernale. Rispetto alla scadenza prevista oggi, via Traves verrà dunque liberata a breve. Lo Russo aveva poi spiegato che i migranti presenti all'interno dovrebbero esserci smistati: "in CAS posti fuori dal Piemonte".