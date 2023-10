I supermaratoneti hanno scelto a Torino i loro campioni: il Valentino incorona Lorenzo Lotti e Ilaria Bergaglio

Il verdetto è arrivato nel tardo pomeriggio di sabato 30 settembre, nel Parco del Valentino di Torino, splendido teatro della 13ª edizione della 100 km delle Alpi. Ilaria Bergaglio e Lorenzo Lotti sono i nuovi campioni italiani di ultramaratona, specialità 100 km. La 13ª edizione dell'ultracorsa organizzata dal Club Super Marathon Italia, che per il secondo anno consecutivo ha assegnato i titoli tricolori, ha visto quasi 200 corridori da ogni parte d'Italia e non solo al via, posizionato di fronte alla Società Canottieri Armida.

Lorenzo Lotti, romagnolo di Predappio, classe 1986 (Asd Berunners), dopo le prime fasi di gara sul circuito di 5 km (da ripetere venti volte) disegnato tra i viali alberati del parco ha imposto alla corsa un ritmo forsennato, facendo subito la selezione, e chiudendo la sua fatica in 7h08'25''. Si tratta della migliore prestazione cronometrica nella storia della 100 km delle Alpi. Secondo posto per il sorprendente classe 1994 Filippo Bovanini (Avis Castel San Pietro) in 7h34'37'', terza piazza per il campano classe 1983 Benito Pasquariello (Bergamo Stars Atletica) con il cronometro di 8h02'35''.