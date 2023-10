A Mirafiori torna l'iniziativa "Iscrizione sospesa" per aiutare a fare sport anche ai giovani delle famiglie in difficoltà

Dopo il successo dell’edizione 2022, torna anche quest’anno l’ “Iscrizione Sospesa”. L’iniziativa ha come obiettivo quello di sostenere famiglie in difficoltà e consentire loro di iscrivere i propri figli e le proprie figlie ad attività extrascolastiche, fondamentali per la crescita e lo sviluppo, scongiurando il forzato abbandono della pratica sportivo-motoria e dell’interesse verso musica e cultura.

Lo scorso anno l’iniziativa, messa in campo dalla Fondazione Cascina Roccafranca all’interno del progetto Mirafiori Quartieri Solidali, ci aveva consentito di raccogliere ben 1.070 euro. Nel 2022 sono state coinvolte 3 associazioni e un negozio di sport del quartiere di Mirafiori Nord. La campagna di raccolta fondi e iscrizioni sospese si è svolta tra settembre e ottobre 2022 e ha permesso di inserire 10 ragazzi e ragazze in altrettante attività sportive, sostenendo le loro famiglie con la parziale o totale copertura dell'iscrizione annuale e/o del costo relativo al certificato medico necessario per prendere parte alle attività.

I beneficiari sono stati individuati grazie ad un lavoro di rete sul territorio in collaborazione con i Servizi Sociali (Area Minori) del Comune di Torino, in particolare del distretto Sud-Ovest, dallo Sportello Sociale di Cascina Roccafranca e dagli Sportelli d’Ascolto delle quattro parrocchie inserite all’interno del progetto Mirafiori Quartieri Solidali.

Quest’anno si fa il bis! La formula è sempre modellata sull'esempio del "caffè sospeso” di origine napoletana: fino alla fine di ottobre iscrivendo i propri figli alle attività delle associazioni coinvolte, si potrà donare un contributo libero aggiuntivo che andrà a coprire quote di iscrizione per bambini e ragazzi del quartiere, dando così un aiuto concreto alle famiglie, nel segno della solidarietà e dell’inclusione.

Le associazioni sportive coinvolte sono le 3 che hanno partecipato lo scorso anno: Sportidea Caleidos, con attività di arti marziali e danza, Tam tam con il basket, Musicare con corsi di propedeutica musicale, oltre ad una nuova associazione che si è aggiunta quest’anno, Gea Sport, con calcio e pattinaggio.

Le famiglie beneficiarie saranno individuate tra i nuclei seguiti dalla rete di sostegno che si è andata costituendo nel corso degli ultimi anni sul territorio, in collaborazione tra varie realtà che si occupano, con ruoli diversi, di sostegno e supporto alle fragilità, offrendo così un aiuto mirato e concreto ai bisogni effettivi dell’intero nucleo familiare.

La campagna si rivolge a tutta la comunità: anche chi non attiverà nessuna iscrizione presso le associazioni aderenti all’iniziativa, potrà inviare un contributo al conto corrente dedicato intestato a Cascina Roccafranca, specificando nella causale “Iscrizione Sospesa 2023” (IBAN IT97R0501801000000011190477).

Tutti i dettagli: https://www.cascinaroccafranca.it/iscrizione-sospesa/