Femmina di riccio salvata dal cantiere di via Druento partorisce sette cuccioli

Buone notizie dal Centro Recupero Ricci “La Ninna” dove una delle tre femmine salvate dal cantiere in via Druento ha dato alla luce i suoi cuccioli.

"Avevamo il dubbio che avesse partorito prima della cattura e che avessimo così lasciato i cuccioli a morire senza la loro mamma e invece ha partorito stamattina ben sette meravigliosi piccoli al Centro!" fanno sapere dal Centro.

"Probabilmente si era appena accoppiata quando l'abbiamo presa e la gravidanza era troppo precoce per essere rilevata all'ecografia".

Delle altre due femmine salvate, una era stata diagnosticata gravida con l'ecografia ed era stata liberata assieme ad altri quattro maschi nel parco della Mandria, mentre la seconda era troppo piccola per avere cuccioli ed è infatti risultata "vuota" all'ecografia.

Finora sono stati salvati in tutto 20 ricci dall'area del cantiere.

"Un risultato strepitoso che dice tante cose. La prima tra tutte è che avevamo ragione a insistere di avere più tempo per il recupero dei ricci. Abbiamo ancora la possibilità fino a fine novembre di salvare le cucciolate tardive - aggiungono -. Il Comune infatti ci ha lasciato l'area boschiva di mezzo ettaro a ridosso delle mangiatoie dei gatti, a disposizione ancora per due mesi. Una concessione pazzesca se pensate che a metà agosto non volevano fermare il cantiere nemmeno per un giorno! Una grande vittoria per tutti: un pezzo di natura salvato!"