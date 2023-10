Corteo degli studenti contro il governo, tensione e scontri con la polizia in via Po [VIDEO]

Alta tensione in centro a Torino, dove un centinaio di studenti ha tentato di forzare i posti di blocco della polizia in via Po e in via Principe Amedeo per cercare di raggiungere piazza Castello, blindata per il Festival delle Regioni.

Il corteo dei collettivi studenteschi, partito da via Rossini angolo corso San Maurizio, si è prima diretto verso via Po e poi si è fermato a poche decine di metri da piazza Castello, dove si era formato un cordolo di polizia che è riuscito a respingere i manifestanti. Gli studenti parlano di "scontri" con la polizia armata di manganelli, le forze dell'ordine di una semplice carica di alleggerimento sufficiente a evitare il tentativo di incursione dei manifestanti. Secondo la polizia non ci sarebbero stati feriti, mentre gli studenti sui social denunciano botte e ferite.

Obiettivo della protesta il ministro Valditara. Gli studenti hanno intonato slogan contro il governo, tra cui "Soldi alla scuola, non alla guerra", urlando poi a più riprese anche il coro "Noi non siamo nazi-fascisti".

Il corteo è stato un anticipo della manifestazione prevista per domani quando a Torino è previsto l'intervento della premier Giorgia Meloni.

"Gli studenti hanno deciso di attraversare le strade del centro per esprimere il loro dissenso agli esponenti del Governo. Davanti a loro sono stati schierati centinaia di agenti in antisommossa, che hanno dato una risposta durissima, ferendo diversi ragazzi", ha denunciato la consigliera regionale Francesca Frediani (Unione Popolare). "I veri protagonisti del futuro del Paese hanno subito l’ennesima repressione. Zittiti a manganellate, proprio nelle giornate in cui dovrebbero avere parola ed interagire con le istituzioni".