Sassi lanciati sul raccordo Torino-Pinerolo: tragedia sfiorata, due auto e un tir danneggiati

Si è sfiorata la tragedia nella mattinata di oggi, lunedì 2 ottobre, sul raccordo autostradale Torino-Pinerolo, quando due auto, di cui una della polizia stradale, e un tir sono state colpite da sassi lanciati da bordo strada all’altezza dello svincolo di Candiolo. Il sospettato è un uomo di una quarantina di anni che verrà denunciato per diversi reati.

Nessun ferito

Per fortuna non ci sono stati feriti e conseguenze limitate anche per i mezzi, ma solo rallentamenti al traffico. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Settimo assieme ai carabinieri di None, quelli di Orbassano e il Radiomobile di Pinerolo.

I sospetti su un senza fissa dimora

Subito è partita la caccia all’uomo, per cercare di coglierlo in flagranza di reato. Le prime voci parlavano di un giovane. Ma l’autore sarebbe un quarantenne di origine austriaca, senza fissa dimora, che verrà denunciato per danneggiamento aggravato e per essersi introdotto abusivamente nell’area dell’ex cementificio, che costeggia la Tangenziale, da cui ha lanciato i sassi.